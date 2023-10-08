Akran zorbalığında ürküten tablo: Her 2 çocuktan biri mağdur

Okul çağındaki her 2 çocuktan biri akran zorbalığına maruz kalıyor. Zorbalık, çoğunlukla okulda, fiziksel özellikler nedeniyle yapılıyor. Bu durum karşısında aileler ve öğretmenler de çoğu zaman ne yapacağını bilemiyor. Bu kapsamda akran zorbalığına karşı yeni bir kampanya başlatıldı. Okullarda öğrencilerin yanı sıra öğretmenlere ve velilere de ulaşılması hedefleniyor. İşte ayrıntılar... (Haber: Melike Şahin Kamera: Önder Gündoğdu)

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