Alevlerin arasında kaldılar

Mersin’in Aydıncık ilçesinde dün başlayan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Bazı evlerin etrafını alevler sardı. Pempecik mahallesinde alevlerin arasında kalan Gökgöz ailesi, o anları cep telefonuyla kaydetti. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek eve sıçramasını önledi.

NTV 16.07.2021 - 14:13 | Son Güncelleme : 16.07.2021 - 14:30

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