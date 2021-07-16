Alevlerin arasında kaldılar

Mersin’in Aydıncık ilçesinde dün başlayan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Bazı evlerin etrafını alevler sardı. Pempecik mahallesinde alevlerin arasında kalan Gökgöz ailesi, o anları cep telefonuyla kaydetti. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek eve sıçramasını önledi.
Abone ol
Paylaş
NTV 16.07.2021 - 14:13| Son Güncelleme : 16.07.2021 - 14:30
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.