Alkollü sürücü iş yerine daldı: 5 kişi saniyelerle kurtuldu
İzmir’in Buca ilçesinde iddiaya göre alkollü bir sürücü polisten kaçarken bir iş yerine daldı. O sırada kaldırımda yürüyen bir anne ve kızı ile dükkandaki üç kişi de saniyelerle kurtuldu. Araba dükkana daldığında masada oturan iki kadın korkuyla ayağa fırladı. Atlattıkları facianın farkına varınca da birbirlerine sarıldılar. Kadınlardan biri arabaya vurararak sürücüye tepki gösterdi. Sürücü D.B. gözaltına alındı.
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