Alkollü sürücü kırık koluyla direksiyona geçti, kaza yaptı
Bursa’da alkollü bir kişi kırık koluyla direksiyona geçince kaza yaptı. Kontrolden çıkan araç önce bariyerlere ardından da durağa çarptı. Alkolmetreye üflememek için uzun süre direnen Haluk A., aracı kendisinin değil, kazada yaralanan arkadaşının kullandığını söyledi. Ölçüm sonucunda 2.55 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu ve bin 823 TL ceza kesildi. Cezayı duyan Haluk A., ‘‘Kardeşim geliyor, dedim. Kurtarıcı. Cezayı önün üstüne yazacaktın’’ diyerek polise tepki gösterdi.
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