Amasya'da market girişindeki mezar görenleri şaşırtıyor
Amasya’nın Merzifon ilçesinde bir marketin önündeki ve apartman girişindeki iki mezar görenleri şaşırtıyor. Mahallenin yaşlıları, mezarların bulunduğu yerlerin eskiden mezarlık olduğunu, zamanla imar değişiklikleri nedeniyle mezarların sokak ortasında kaldığına dikkat çekiyor.
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NTV 22.04.2021 - 15:55| Son Güncelleme : 22.04.2021 - 16:12
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