Amatör balıkçı 2,5 metrelik köpek balığı yakaladı

Çanakkale’de ava çıkan amatör bir balıkçının oltasına beklediğinden daha büyük bir balık takıldı. 6 metrelik teknesiyle ‘sinarit’ avına çıkan Hakan Karakaş, 2 buçuk metre boyunda camgöz köpek balığı yakaladı. Karakaş’ın oltasına takılan köpek balığı, bölgedeki diğer balıkçıları da şaşırttı. Karakaş, daha sonra köpek balığını oltadan kurtararak denize bıraktı.
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ntv.com.tr 05.10.2021 - 17:32| Son Güncelleme : 05.10.2021 - 18:04
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