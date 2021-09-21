Amca şakası yaraladı

İstanbul Esenyurt’ta scooter kullanan yeğeninin üzerine araba sürerek şaka yapmak isteyen amca, yeğeninin yaralanmasına sebep oldu. Scooter sürücüsü hafif şekilde yaralanırken olay sonrası amca yeğen arasında kısa süreli bir şaşkınlık yaşandı.

NTV 21.09.2021 - 10:24 | Son Güncelleme : 21.09.2021 - 10:31

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