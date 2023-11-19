Ankara'da halk otobüsü şoförü, sokakta dövülen genci böyle kurtardı

Ankara'da özel halk otobüsü şoförü, kalabalık bir grup tarafından dövülen genci otobüsüne bindirerek kurtardı. Korku dolu o anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kurtulan genci döven 8 kişi hakkında adli işlem uygulandı.

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