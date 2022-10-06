Ankara’da kadına şiddet: Sokakta kafa atıp bayılttı

Ankara’da bir kişi henüz bilinmeyen bir sebepten tartıştığı kız arkadaşına kafa attı. İddialara göre, E.G. (24), henüz bilinmeyen bir sebepten kız arkadaşı A.D., ile yol kenarında tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce E.G., kız arkadaşına önce tokat attı daha sonra kafa attı. Aldığı darbelerle bayılan A.D.’yi ise yine erkek arkadaşı E.G.'nin, kaldırmaya çalıştı.
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