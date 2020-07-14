Ankara'da otobüsü yavaşlattın kavgası

Ankara'da, hareket halindeki belediye otobüsünün yavaş gitmesine neden olduğu öne sürülen kişi ile diğer yolcular arasında çıkan tartışma, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Otobüs şoförü, kavga eden 4 yolcuyu kaldırım kenarında indirdikten sonra seferine devam etti.

DHA 14.07.2020 - 07:44 | Son Güncelleme : 14.07.2020 - 07:57

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER