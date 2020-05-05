Ankara'da tepki çeken olay

Sosyal medyada görüntülerin yayınlanmasıyla büyük tepki çeken bir olay... Ankara Haymana'da çoban köpekleri, bir eşek ve yavrusuna saldırırken görüntülendi. Köpeklerin sahibi, olayın sorumlusu olmakla suçlandı. İfadesinin ardından serbest bırakılan zanlı ise, köpekleri saldırmaları için kışkırtmadığını savundu. Başsavcılıktan da olayla ilgili açıklama var.

NTV 04.05.2020 - 17:00 | Son Güncelleme : 05.05.2020 - 09:29

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