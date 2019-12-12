Antalya için beklenen olmadı (Kırmızı kod uyarısı kaldırıldı)
Vatandaşları, kuvvetli meteorolojik hadiselerle ilgili uyarmak amacıyla başlatılan "renk kodu sistemi" kapsamında ilk kırmızı kodlu uyarının yapıldığı Antalya'da son 24 saatte metrekareye 100 ile 150 kilogram yağış düştüğü bildirildi. NTV Antalya muhabiri Sibel Aksoy aktardı.
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