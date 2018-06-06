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Antalya'da İngiliz turistin oyununu kamera görüntüleri bozdu
06.06.2018 - 16:05

Antalya Konyaaltı'nda bir otelde konaklayan turist, sabah saatlerinde otelden ayrıldı. Ama ayrılmadan pasaportunu otelin bahçesine attı. Otel görevlileri turistin pasaportunu buldu, teslim etti. Ancak turist, pasaportunun içinde 4 bin 500 pound olduğunu iddia etti, "Çalındı" dedi. Otel görevlileri polise haber verdi. Otelin ön büro müdürü Yasin Kuşcu, çok ilginç bir hırsızlık oyunu yaşadıklarını, güvenlik kamerası görüntülerinin olayı aydınlattığını söyledi. Kamera kayıtları incelendi. Hırsızlığı aslında turistin planladığı ortaya çıktı. Turist polise verdiği ifadede, sigortadan para alıp dişini yaptırmak istediğini söyledi.

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