Antalya'da oluşan hortum kamerada

Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan yağış sonrasında hortum oluştu. Vatandaşlar, denizde oluşan hortumun görüntülerini cep telefonlarıyla kaydetti. Boğazkent Mahallesi'ndeki bir plaja ulaşan hortum, otelin çatısına ve şezlonglara zarar verdi. Hortum bir süre sonra etkisini yitirdi.

ntv.com.tr 16.06.2021 - 11:18 | Son Güncelleme : 16.06.2021 - 11:29

DİĞER VİDEOLAR