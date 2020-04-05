Apartmanlara hijyenik paspas

Corona virüs salgını nedeniyle halk arasında dezenfeksiyon duyarlılığı arttı. Uzmanlar, en önemli virüs taşıyıcılarının ayaklar olduğuna dikkat çekiyor. Bugüne kadar özellikle gıda işletmeleri, spor salonları ve okulların yoğun olarak kullandığı hijyenik paspaslar, corona virüs salgınının ardından apartmanlarda da kullanılmaya başlandı.
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NTV 05.04.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 05.04.2020 - 09:43
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