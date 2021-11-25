Araba meraklısı karga kamerada

İstanbul Sultangazi’de bir otomobilin camına konan karga, hareketleriye sürücüye ilginç anlar yaşattı. Karganın kapıdaki düğmeleri gagasıyla çekmeye çalışmasına şaşıran sürücü, ‘‘Oğlum benden ne istiyorsun, arabayı mı yiyeceksiniz’’ diyerek hayvanla konuşmaya başladı. Sürücünün cep telefonuyla kaydettiği o anlar, sosyal medyada ilgi gördü.
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