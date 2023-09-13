Arabuluculuk başvurusunda rekor: Tahliye konusunda anlaşma oranı düşük
1 Eylül'de başlayan kira anlaşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk sistemi meyvelerini vermeye başladı. İlk 10 günde başvuru sayısı 7 binden fazla oldu. Uzmanlara göre, arabuluculuk görüşmelerinde en sıkıntılı konuların başında tahliye geliyor. Tahliye görüşmelerinde sonuca ulaşma oranı oldukça düşük. İşte ayrıntılar... ( Haber: Onur Aksoy Kamera: Özgen Özel)
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