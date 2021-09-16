Arkasındaki bina yerle bir oldu: Sakinliğiyle şaşırttı
Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Yıkım sırasında aniden yıkılan binanın yakınında bulunan 3 kişi, son anda kaçtı. Bina yerle bir olurken iki kişi koşarak kaçarken, bir kişinin sakince yürüyerek uzaklaşması görenleri şaşırttı.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 16.09.2021 - 16:30| Son Güncelleme : 16.09.2021 - 16:38
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.