‘Asker eğlencesi’ diye otomatik tüfekle ateş açtılar
Bursa’da asker uğurlayan bir grup, sokak ortasında otomatik tüfekle ateş açtı. Çevredeki evlerden birinden cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde gruptakilerin polisin geldiğini duyunca kaçtığı görülüyor. İstanbul Esenyurt’ta da yine bir grup, ‘asker eğlencesi’ diye çakarlı araçla konvoy yaparak yol kapattı. Trafikteki sürücülerin kornalı uyarılarına aldırmayan grup, yüksek sesli müzik eşliğinde dakikalarca oynadı.
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