Asker eğlencesinde yine aynı görüntüler

Corona virüs salgınında dikkat çeken görüntülerden biri asker eğlenceleri... Törenlerde unutulan virüs önlemleri tepki çekerken bu kez de benzer görüntüler Antalya ve Bursa'dan yansıdı. Bazı illerde önlemler kapsamında asker eğlenceleri valiliklerce yasaklandı...



ntv.com.tr 11.08.2020 - 14:18 | Son Güncelleme : 11.08.2020 - 14:31

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