Asker uğurlamasındaki dansıyla şaşırttı

İstanbul Esenyurt’ta mahalle arasında düzenlenen asker eğlencesinde kendini müziğin ritmine kaptıran bir kadın tebessüm ettirdi. Dakikalarca dans eden komşu kadın, taklalar da atınca mahalle sakinlerinden alkış aldı. ‘‘Sakatlanacaksın’’ uyarılarını dikkate almayan kadının ilginç dansını komşusu, cep telefonuyla kaydedip sosyal medyadan paylaştı.

Haberler - NTV 31.10.2021 - 12:07 | Son Güncelleme : 31.10.2021 - 12:20

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