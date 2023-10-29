Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

Atatürk'ün sevdiği şarkılar

Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı kazanılamaz denilen zaferlerle, imkansızı gerçekleştiren mücadelelerle doluydu. Başta Rumeli türküleri olmak üzere, marşlara, şarkılara eşlik eder, Türk Sanat Müziği'ne önem verirdi. "Zeybek"n ise hayatında özel bir yeri vardı. İşte Ata'nın sevdiği şarkılar...

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