Atık suda virüs incelemesi: Konya İstanbul'u geçti

Atık sudaki corona virüs yoğunluğunda Konya, İstanbul'u geçti. Corona virüsle mücadelede çalışmalar her alanda aralıksız sürüyür. Bu kapsamda Türkiye genelinde "atık su" örnekleri de inceleniyor. Haziran ayı sonuçları çıktı, dikkat çeken ayrıntılar var.

NTV Haber 10.07.2020 - 16:30 | Son Güncelleme : 10.07.2020 - 16:31

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