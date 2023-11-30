Atilla Baltaş'ın avukatı Seçil Erzan olayına dair ayrıntıları anlattı: Parayı verseydik süreç devam edecekti
Seçil Erzan'ın fon vurgununu ortaya çıkmasını sağlayan ilk şikayeti yaptığı ifade edilen iş insanı Atilla Baltaş'ın Avukatı Ümit Karadağ yaşananları anlattı. Avukat Karadağ, "5 milyon dolara yakın para bankaya teslim edilmek üzere müvekkilimin girişimi oldu fakat kabul etmedik. Seçil Erzan'ın ilk duruşmada 'Bir para gelecekti o para gelseydi bu olaylar ortaya çıkmayacaktı', dediği para da oydu. Mağduriyetinin aslında büyümesinin de önüne geçmiş olduk." dedi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Fatih Terim
- Seçil Erzan
- Dolandırıcılık
- Futbolcu