Avcılar'da trafik kazası sonrası diğer sürücüye çarpan adam kaçtı
İstanbul Avcılar'da E-5 karayolu'nda iki araç kaza yaptı. Sürücüler arasında çıkan tartışmada bir sürücü geri geri giderek diğer sürücüye çarpıp kaçtı. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis kaçan sürücüyü arıyor.
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