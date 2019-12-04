Avcılar'da trafik kazası sonrası diğer sürücüye çarpan adam kaçtı

İstanbul Avcılar'da E-5 karayolu'nda iki araç kaza yaptı. Sürücüler arasında çıkan tartışmada bir sürücü geri geri giderek diğer sürücüye çarpıp kaçtı. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis kaçan sürücüyü arıyor.

DİĞER VİDEOLAR