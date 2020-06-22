Avukatlara pompalı tüfekle saldırı kamerada

Antalya Barosu avukatları Ahmet Onaran ve Merve Özer, Muğla'nın Milas ilçesinde, müvekkilerinin sahasını işlettiği (rödovans) boksir maden alanında, ruhsat sahiplerinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Avukatların ölümden döndüğü saldırının ardından gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Saldırı anı, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

DHA 22.06.2020 - 12:27 | Son Güncelleme : 22.06.2020 - 12:42

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