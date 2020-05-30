Ayasofya'da Fetih Suresi okundu

İstanbul’un Fethi'nin 567. yıl dönümü, özel programlarla kutlandı. Okçular Vakfı'nda 8. Fetih Kupası yarışması düzenlendi. Ayasofya'da ise görsel bir şölen vardı. Havai fişeklerin aydınlattığı Ayasofya'da Fetih Suresi okundu. Her iki programa da video konferans ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fetih yıkmanın değil inşa etmenin, imha etmenin değil ihya etmenin sembolüdür" dedi.

NTV 30.05.2020 - 09:10 | Son Güncelleme : 30.05.2020 - 09:49

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER