Ayasofya'da ilk namaz hazırlığı

Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz 3 gün sonra kılınacak. Hazırlıklarda sona yaklaşıldı. Polis bölgede güvenlik önlemlerini de en üst düzeye çıkardı. Diyanet'in ilk namaz davetine kimlerin katılacağı da merak ediliyor. İşte ayrıntılar.
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NTV Haber 21.07.2020 - 21:06| Son Güncelleme : 21.07.2020 - 21:07
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