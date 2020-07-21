Ayasofya'da ilk namaz hazırlığı

Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz 3 gün sonra kılınacak. Hazırlıklarda sona yaklaşıldı. Polis bölgede güvenlik önlemlerini de en üst düzeye çıkardı. Diyanet'in ilk namaz davetine kimlerin katılacağı da merak ediliyor. İşte ayrıntılar.

NTV Haber 21.07.2020 - 21:06 | Son Güncelleme : 21.07.2020 - 21:07

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