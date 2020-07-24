Ayasofya'nın akustik mucizesi

Ayasofya Camii her açıdan eşsiz bir mimariye sahip. Pek çok uzmana göre içerde duyulan sesler, tıpkı ışık gibi, tarihi yapının içinde bir hüzme gibi yayılıp, büyüleyici bir etki yaratıyor. Sanatçı Emre Yücelen de bu görüşü kanıtlamak için bir projeyi hayata geçirmiş, ilk defa Ayasofya Camii'nde çıplak sesle okunan ezan kayıt altına alınmıştı. Ayasofya Camii İmamı Önder Soy ve Ayasofya Camii Müezzini Ahmet Toraman'ın seninin yankılandığı o kayıtların sonucunu, Ayasofya Camii'nin eşsiz akustik yapısını Emre Yücelen NTV'ye anlattı. (Haber: Baran Bila Kamera: Alihan Sönmez, NTV Haber)
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24.07.2020 - 11:35| Son Güncelleme : 24.07.2020 - 11:40
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