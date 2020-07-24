Ayasofya'nın bekçisi kedi Gli

Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla, tarihi yapının bekçisi kedi "Gli"nin akıbeti merak ediliyordu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, geçtiğimiz günlerde Gli'yi ziyaret etmiş "Gli hayatından memnun" diyerek bu özel kedinin evinde kalacağı mesajını vermişti. Şimdi Gli'nin ziyaretçileriyle kurduğu o sıcak bağı kalpleri ısıtan öyküsünü ekrana getirelim...
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NTV 24.07.2020 - 12:03| Son Güncelleme : 24.07.2020 - 15:55
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