Aynı çiğ köfteciye ikinci saldırı

Afyonkarahisar'da çiğ köfte "acılı" olduğu gerekçesiyle çalışanın darp edildiği iş yerine ikinci kez saldırıda bulunan 3 kişi gözaltına alındı. İş yerine yapılan saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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Anadolu Ajansı 02.03.2021 - 03:44| Son Güncelleme : 02.03.2021 - 03:58
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