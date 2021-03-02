Aynı çiğ köfteciye ikinci saldırı

Afyonkarahisar'da çiğ köfte "acılı" olduğu gerekçesiyle çalışanın darp edildiği iş yerine ikinci kez saldırıda bulunan 3 kişi gözaltına alındı. İş yerine yapılan saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı 02.03.2021 - 03:44 | Son Güncelleme : 02.03.2021 - 03:58

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