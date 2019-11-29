Ayşe T. Arslan, eski eşi için 23 kez suç duyurusunda bulunmuş (Hukukçu yorumu)
Eskişehir'de 6 ay önce boşandığı eşi Ayşe Tuba Arslan'ı (45) başına satırla vurarak ağır yaraladıktan sonra tutuklanan Yalçın Özalpay (52), satırı tehdit aldığı için taşıdığını söyledi. Olay günü eski eşiyle yolda tesadüfen karşılaştığını iddia eden Özalpay, "Eski eşim beni tahrik edici cümleler kurdu. Ben de cinnet geçirerek, yanımdaki satır ile vurdum, sonrasını hatırlamıyorum" dedi. Ayşe Tuğba Arslan'ın daha önce tam 23 kez suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Hukukçu Rezan Epözdemir, canlı yayında konuya ilişkin soruları yanıtladı.
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