Azize ile iletişim kuran görevli o anları anlattı: Bireyleri kurtarmak için 7/24 çalışmaya devam edeceğiz
Elazığ'daki depremde sağlık personelinin telefonla görüştüğü "Azize" isimli kadın, enkaz altından 17 saat sonra kurtarıldı. Azize ile iletişim kuran görevli Emine Kuştepe, canlı yayında o anları böyle anlattı.
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