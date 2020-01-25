Azize ile iletişim kuran görevli o anları anlattı: Bireyleri kurtarmak için 7/24 çalışmaya devam edeceğiz

Elazığ'daki depremde sağlık personelinin telefonla görüştüğü "Azize" isimli kadın, enkaz altından 17 saat sonra kurtarıldı. Azize ile iletişim kuran görevli Emine Kuştepe, canlı yayında o anları böyle anlattı.

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