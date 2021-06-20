Yuvadaki çocuğun ailesi oldular: Baba olmak illaki biyolojik olmaz
Bugün Babalar Günü... Ve babalık, bir çocuğun biyolojik babası olmaktan ibaret değil. Yavuz Dağıtmaç eşiyle birlikte, devlet koruması altındaki bir çocuğa evini açtı, onun babası oldu. Baba olmak için illaki biyolojik baba olmak gerekmediğini söyleyen Dağıtmaç, ‘‘Kızımla evimiz sıcacık bir ev oldu, yuva oldu. Onun gözlerindeki mutluluğu görebiliyorum’’ dedi. (Haber:Yağız Şenkal Kamera:Cumhur Çatkaya-Oktay Taşkın)
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NTV 20.06.2021 - 15:44| Son Güncelleme : 20.06.2021 - 16:04
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