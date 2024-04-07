Bağcılar'da akılalmaz soygun planı! Duvarları dele dele kasaya ulaşmaya çalıştılar
İstanbul Bağcılar'da, binanın duvarında açtıkları delikten önce kasap dükkanına sonra döviz bürosunun kasasına ulaşan hırsızlar, oksijen tüpü ile döviz bürosunun kasasını eritmeye çalışırken, alarm sistemi devreye girdi. Hırsızlar ise yanlarında getirdikleri malzemeleri bırakıp olay yerinden kaçtı. Döviz bürosu sahibi Çağlar Kaya, "İçeride 5-6 saatlik bir zaman geçirmişler ve kaza kaza gelmişler." dedi.
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