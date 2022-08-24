Bağırsakları poşet dolu olan caretta caretta artık yüzebiliyor

Antalya’da 1,5 yıl önce bulunduğunda nefes dahi almakta zorlanan caretta caretta tedavi sonrası 485 km yol katetti. Bulunduğunda Lara’nın bağırsaklarının plastik atık ve poşet dolu olduğunu anlatan Prof. Dr. Yakup Kaska, denize atılan her bir plastiğin kaplumbağalar için ‘mermi’ gibi olduğunu söyledi. (Haber:Emirhan Ergen)

Haberler - NTV 24.08.2022 - 10:02 | Son Güncelleme : 24.08.2022 - 10:14

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