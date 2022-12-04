Bahar Hezer’in kadına şiddete karşı video çektiği ortaya çıktı
Şanlıurfa’da kardeşi Yekta Hezer tarafından sokak ortasında tüfekle vurularak öldürülen genç mühendis Bahar Hezer’in kadın şiddetine karşı çektiği video ortaya çıktı. Hezer, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde çektiği ve sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoyu, ‘‘Dünya yerinden oynar, kadınlar özgür olsa’’ mesajıyla bitiriyor.
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