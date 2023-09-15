Bakan Abdulkadir Uraloğlu NTV'de açıkladı: Kalkınma Yolu'nda imza ekim ayında atılabilir
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin liderlik ettiği "Kalkınma Yolu" projesine ilişkin son gelişmeleri NTV canlı yayınında anlattı. Projenin genel anlamda hazır olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, ilk imzaların ekim ayında atılabileceğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, vergisiz cep telefonu ve bilgisayar düzenlemesine ilişkin de bilgi verdi. Uraloğlu, "Zannediyorum ki; bugünlerde tamamlanır, yıl sonuna gitmeden kamuoyuna duyurulur ve başlatılır." dedi.
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