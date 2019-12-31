Bakan Akar: Libya için hazırlıklarımızı yaptık

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırının sıfır noktasında Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'in sorularını yanıtladı. Bakan Akar, NTV'de de canlı yayınlanan röportajda Libya ile ilgili dikkat çeken mesajlar verdi.
31.12.2019 - 15:46| Son Güncelleme : 31.12.2019 - 15:53
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