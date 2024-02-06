Bakan Ersoy deprem bölgesinde yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı
6 Şubat depremlerinde Malatya'ya koordinatör Bakan olarak atanan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, öğle saatlerinde yaşanan ikinci büyük depreme kentte yakalandı. Felaketin 1'inci yılında hazırlanan "Soğuk Fay" belgeseline konuşan Bakan Ersoy, o anları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.
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