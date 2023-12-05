Bakan Ersoy'dan Özgür Özel'e: Emek hırsızlığı yapmayın, kendi belediyelerinize kızın
Antalya'da konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm bölgelerinde belediyelerin sorumluluğundaki altyapı çalışmalarını bakanlık olarak üstlendiklerini söyledi. Bakan Ersoy'a CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da yanıt verdi. "İftira" dedi, kaynak aktarımının yetersiz olduğunu savundu. Bakan Ersoy'dan bu açıklamaya tepki geldi.
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