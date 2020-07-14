Bakan Karaismailoğlu'ndan 'sosyal medya düzenlemesi' açıklaması

Sosyal medya düzenlemesi bir süredir tartışılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da konuyla ilgili açıklama yaptı. Karaismailoğlu, sosyal medyaya kimlik numarası ile giriş zorunluluğu ya da sohbet gruplarına müdahale gibi bir durumun söz konusu olmayacağını söyledi.

NTV Haber 14.07.2020 - 18:28

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