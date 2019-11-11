Bakan Pakdemirli NTV'de: Bir saat içinde en fazla fidan dikme rekoru Çorum'da kırıldı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün 11 milyon fidanın toprakla buluştuğu tarihi "rekor" etkinliğine ilişkin, "11 milyon fidanla ağaçlandırılan alan 13 bin futbol sahası büyüklüğüne denk geliyor. Bu alan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 10 bin 765 kilometrelik kara ve deniz sınırlarının tamamını birer metre arayla fidanlarla çepeçevre çevrelemek demek" ifadelerini kullandı. Bakan Pakdemirli, NTV ekibinden Serkan Kaya'nın konuya ilişkin sorularını yanıtladı.
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