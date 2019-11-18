Bakan Pakdemirli NTV'ye konuştu: Türkiye balon balığı ihracatına hazırlanıyor

Tarım Orman Şurası 15 yıl aradan sonra bugün Ankara'da toplandı. 4 gün sürecek şurada tarım ve hayvancılık konusunda Türkiye'nin 25 yıllık yol haritası belirlenecek. NTV ekibinden Gökhan Gerçek, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Türk tarımını konuştu.

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