Bakan Pakdemirli NTV'ye konuştu: Türkiye balon balığı ihracatına hazırlanıyor
Tarım Orman Şurası 15 yıl aradan sonra bugün Ankara'da toplandı. 4 gün sürecek şurada tarım ve hayvancılık konusunda Türkiye'nin 25 yıllık yol haritası belirlenecek. NTV ekibinden Gökhan Gerçek, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Türk tarımını konuştu.
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