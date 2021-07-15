Bakan Varank, 15 Temmuz şehidi ağabeyini anlattı

O gece şehit düşenlerden biri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank'tı. İlhan Varank, 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit oldu. Bakan Varank, o acı haberi nasıl aldığını, o anda neler hissettiğini anlattı. Bakan, ağabeyi ile ilişkisini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.
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NTV 15.07.2021 - 09:31| Son Güncelleme : 15.07.2021 - 12:18
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