Bakan Varank: Hastanede belimde silahla gezdim

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ameliyat olacağı, MİT krizinin yaşandığı dönemde neler olduğunu "Hastane koridorlarında belimde silahla dolaştım" sözleriyle anlattı. Varank, "FETÖ nedeniyle kimseye güvenemediğimiz puslu günlerdi" dedi.
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NTV Haber 15.07.2020 - 08:40| Son Güncelleme : 15.07.2020 - 08:41
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