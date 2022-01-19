Bakırköy'de sokak köpeği dehşeti

İstanbul Bakırköy'de Sedat Karaağaç isimli iş insanı, Ataköy sahil yolunda yürüyüş yaparken 6 köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçmak isterken kendisini yola atan Karaağaç ezilme tehlikesi geçirdi. İş adamına yardım etmeye çalışan bir kişi saldıran köpekleri olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Sedat Karaağaç ayağa kalktığı sırada tekrar saldırmaya başlayan köpekleri görünce yoldan geçen araçlardan birisine binmek istedi ancak hiç bir sürücü onu aracına almadı. Birçok yerinden ısırılan Karaağaç 10 gün rapor aldı.
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DHA 19.01.2022 - 17:28| Son Güncelleme : 19.01.2022 - 17:38
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