Baklavada bayram mesaisi başladı: Kilosu 95 ile 125 lira arasında
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Gastronomi şehri Gaziantep'te baklavacıların "tatlı" telaşı başladı. Üreticiler Türkiye'nin dört bir yanından gelen talepleri karşılamak için yoğun mesai harcıyor. Baklavanın kilogram fiyatı 95 ile 125 lira arasında değişiyor.
Abone ol
Paylaş
NTV Haber 26.07.2020 - 13:17| Son Güncelleme : 26.07.2020 - 13:18
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.