Baklavada bayram mesaisi başladı: Kilosu 95 ile 125 lira arasında

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Gastronomi şehri Gaziantep'te baklavacıların "tatlı" telaşı başladı. Üreticiler Türkiye'nin dört bir yanından gelen talepleri karşılamak için yoğun mesai harcıyor. Baklavanın kilogram fiyatı 95 ile 125 lira arasında değişiyor.

NTV Haber 26.07.2020 - 13:17 | Son Güncelleme : 26.07.2020 - 13:18

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