Balık fiyatları borsa gibi

Bu yıl balık tezgahlarının gözdesi lüfer oldu. Lüfer bollaşınca fiyatlar da düştü ancak, hava koşulları fiyatları olumsuz etkilemeye başladı. Hafta başında tanesi 25 liradan satılan lüferin fiyatı bu hafta sonuna doğru 50 liraya kadar yükseldi. Fiyat sürekli değişse de tüketiciler, balık fiyatlardan memnun. (Haber: Stajyer Video Muhabiri Tuana Çiftçi)
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.