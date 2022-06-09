Balıkçı ağıyla yakalandı

Bolu’nun Yeniçaydurt köyündeki bir tavuk kümesine giren vaşak, balıkçı ağıyla yakalandı. Köye çağrılan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekibi, uyuşturucu iğne atarak vaşağı sakinleştirdi. Uzun uğraşlar sonunda yakalanan vaşak, sağlık kontrolü için veterinere götürüldü.

Haberler - İHA 09.06.2022 - 13:09 | Son Güncelleme : 09.06.2022 - 13:15

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