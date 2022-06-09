Bolu’nun Yeniçaydurt köyündeki bir tavuk kümesine giren vaşak, balıkçı ağıyla yakalandı. Köye çağrılan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekibi, uyuşturucu iğne atarak vaşağı sakinleştirdi. Uzun uğraşlar sonunda yakalanan vaşak, sağlık kontrolü için veterinere götürüldü.
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